Brandstifter in Stuttgart Seltsame Brandserie greift auf Stuttgart über

Von Wolf-Dieter Obst 09. November 2018 - 09:44 Uhr

Eine unheimliche Serie: Feuerwehr-Einsatz in Strümpfelbach am 4. November. Foto: Feuerwehr (Alexander Ernst)

Ist es ein Täter – oder sind es mehrere? Seit Tagen gehen zwischen Weinstadt und Stuttgart Holzstapel in Flammen auf. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Stuttgart - Hubschrauberlärm überm Neckartal hat in der Nacht zum Freitag die Bewohner aufgeschreckt: Die Polizei fahndete nach einem Brandstifter, der in einem Gebiet zwischen Obertürkheim und Uhlbach zugeschlagen hatte. Eine unheimliche Serie im vorderen Remstal im Rems-Murr-Kreis hat nun auch auf Stuttgart übergegriffen. Fast täglich gehen Holzstapel in Flammen auf, manchmal auch in der Nähe von Gebäuden. Der Schaden geht in die Zehntausende.

Der jüngste Fall wurde am Donnerstag um 21.18 Uhr der Polizei gemeldet: Im Gewann Esslinger Berg, im Dreieck von Esslingen-Rüdern, Uhlbach und Obertürkheim gelegen, waren zwei Holzstapel in Brand geraten. „Gerade wegen der Serie in der Nachbarschaft wurde auch gleich ein Hubschrauber zur Fahndung angefordert“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Doch offenkundig konnte keine verdächtige Person aufgespürt werden.

Fast schon täglich neue Fälle

Die Brandspur hat sich bisher auf einem etwa sechs Kilometer langen Streifen zwischen Fellbach über Kernen bis Weinstadt gezogen. Die Serie begann am 26. Oktober in Kernen-Rommelshausen, wo in einem Gartengrundstück in der Rotenbergstraße ein Holzstapel in Brand geraten war. Keine zwei Stunden später brannte es im Bereich des Tennisvereinsheims an der Kelterstraße in Kernen-Stetten. Am 1. November brannte es zwischen beiden Ortsteilen, auf Höhe des CVJM-Heims. Die Feuerwehr musste eine 30 mal 15 Meter große Fläche löschen – der Schaden war mit 20 000 Euro immens.

Ein örtlicher Täter? Zumindest einer oder mehrere, die sich in der Gegend gut auskennt. Bereits am 3. November brannte es in Fellbach – diesmal ein Holzstapel beim Naturfreundehaus im Gewann Röhrbach. Das Gebäude blieb zum Glück unversehrt, jedoch hatte das Feuer bereits umstehende Bäume erfasst. Keine Atempause: Am 4. November gab es in Weinstadt gleich zweimal Alarm. Am Ortsausgang von Strümpfelbach Richtung Schanbach ging um 2.30 Uhr ein Holzstapel samt Unterstand in Flammen auf. Um 23.45 Uhr brannte es auf einem Grundstück im Gewann Gastenklinge. Gesamtschaden: 5500 Euro.

Spekulationen über Zusammenhänge

Stecken womöglich Jugendliche dahinter? Vier unbekannte junge Männer wurden am Mittwoch dabei beobachtet, wie sie in der Gottlieb-Daimler-Straße in Kernen-Rommelshausen nahe einer Trafostation eine Wiese in Brand steckten. Allerdings war dies am Nachmittag – und der oder die Holz-Brandstifter haben bisher stets nachts zugeschlagen. Nicht ausgeschlossen ist freilich auch ein Zusammenhang mit einer Brandstifterserie 2016 und 2017 in Fellbach – der Täter war nie gefasst worden.