5 Die Einsatzkräfte zogen die brennenden Tonnen ins Freie. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr in die Schwabstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einem Müllraum im Erdgeschoss.











Aus bislang unbekannter Ursache hat es in der Nacht auf Sonntag in einem Müllraum eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in der Schwabstraße in Stuttgart-West gebrannt. Besorgte Anwohner hatten gegen 1 Uhr nachts Flammen in dem Keller entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Außerdem war auch das Treppenhaus verraucht.