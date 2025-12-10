Brandserie in Stuttgart: Hausfassade in Flammen – War ein Brandstifter am Werk?

Drei Wohnhäuser zeitweise evakuiert, Hunderttausende Euro Schaden – das Großfeuer in einem Hinterhof in Stuttgart-Süd steht in einer Reihe mit ähnlichen Brandfällen.
Von einer Altpapiertonne ist nur noch ein schwarzer Klumpen übrig. Davor steht ein ausgebrannter VW T-Roc, dessen dunkelblaue Lackfarbe lediglich am Heck erkennbar ist. Am schlimmsten hat das Feuer an der Fassade eines angrenzenden Wohnhauses gewütet – die Flammen hatten sich in Minutenschnelle vom Parterre bis zum Dach ausgebreitet. Bei einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch im Areal Gerberstraße mussten 39 Bewohner nach draußen, der Schaden geht in die Hunderttausende. Als Ursache ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen – es wäre nicht die erste in jüngster Zeit.