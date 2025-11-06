Brandschutz an Marbacher Schule: Bürokratiewahn? Treppe kostet 150.000 Euro und drei Bäume das Leben

Die Stadt Marbach (Kreis Ludwigsburg) muss an der Grundschule eine Rettungstreppe bauen lassen. Dabei erachtet die örtliche Feuerwehr das gar nicht für notwendig.
Der Stadt Marbach pfeift finanziell gesehen aus dem letzten Loch. Insofern ist die geplante Sanierung der örtlichen Grundschule schwer zu stemmen. Noch gewaltiger wird der Kraftakt dadurch, dass am Nebengebäude ein zweiter Rettungsweg realisiert werden muss. „Die Fluchttreppe wird mit allen Nebenarbeiten mindestens 150.000 Euro kosten“, erklärt der Bürgermeister Jan Trost, der darüber nur den Kopf schütteln kann und von einer „Überbürokratisierung beim Brandschutz“ spricht.