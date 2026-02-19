Vor fast neun Jahren brannte auf der Hulb in Böblingen ein verlassener Möbelmarkt. Der Kommandant der Böblinger Feuerwehr erinnert sich. Was passiert mit dem Schandfleck?
Gespenstisch flattern zerfledderte Netzstoffbahnen an der zerklüfteten Fassade der Brandruine an der Ecke Heinkelstraße/Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen im Wind. Andere Segmente sind mit Holzplatten verrammelt. Bauzäune geben den Blick frei auf alte Werbeversprechen: „Alles zum Mitnehmen“ steht da, oder „100 Prozent Tiefpreis-Garantie“. Daneben haben sich Sprayer mit Graffiti-Tags und Hakenkreuzen verewigt.