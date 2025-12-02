Brandmauerdebatte in Lauffen: Vielen will der AfD-Glühwein nicht schmecken

Bröckelt auch in der Provinz die Brandmauer? In der Weinbaustadt Lauffen ist ein bizarrer Glühwein-Streit um die AfD entbrannt.
Wie hält es die Wirtschaft mit der AfD? Die Frage, die zuletzt den Verband der Familienunternehmer in Berlin wegen seiner Einladung an AfD-Politiker in Erklärungsnot gebracht hat, sorgt zunehmend auch auf lokaler Ebene für Diskussionsstoff. Jetzt ist der Gewerbeverein in Lauffen am Neckar in die Kritik geraten. Ohne Not böte die Organisation der Gewerbetreibenden der AfD ein Forum, um sich als bürgernah zu präsentieren, lautet der Vorwurf.