1 Abstimmungen mit rechten Mehrheiten gab es im Europäischen Parlament zuletzt häufiger - die Intensität der Zusammenarbeit der EVP mit Rechtsaußen-Fraktionen war bislang aber nicht bekannt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

EVP-Chef Weber betont, nichts von einer Chatgruppe zwischen seiner Fraktion und der AfD im EU-Parlament gewusst zu haben. Damit dürfte das Thema aber nicht erledigt sein.











Link kopiert



Brüssel - Der Chef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, der bayerische CSU-Politiker Manfred Weber, wusste nach eigenen Angaben nichts von der umstrittenen Chatgruppe seiner Fraktion mit der AfD und anderen rechten Parteien. "Die Chatgruppen von Mitarbeitern kenne ich weder, noch habe ich sie genehmigt", wurde er von "Bild", "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" und "Süddeutscher Zeitung" zitiert.