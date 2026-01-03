Brandkatastrophe von Crans-Montana: Erster Club verbannt Feuerfontänen – so reagieren Stuttgarts Wirte

Der Perkins Park serviert aus Pietätsgründen vorerst Champagnerflaschen nur noch ohne Pyrotechnik. Wie Stuttgarter Wirte auf die Brandkatastrophe von Crans-Montana reagieren.
Auf dem Killesberg macht der Perkins Park den Anfang: Aus Pietätsgründen verzichtet einer der bekanntesten Stuttgarter Clubs vorerst auf Feuerfontänen beim Servieren von Champagner. Damit reagieren die Betreiber auf die Brandkatastrophe im Schweizer Ferienort Crans-Montana, bei der nach bisherigen Erkenntnissen Feuerfontänen auf Schampusflaschen als Brandursache gelten. Auch im Stuttgarter Nachtleben sowie auf dem Cannstatter Wasen war Pyrotechnik bei teuren Bestellungen bisher weit verbreitet – und wird nun grundsätzlich hinterfragt.