1 La Sainte Couronne – die heilige Dornenkrone – ist gemäß der christlichen Tradition die aus Dornen geflochtenen Krone, die Jesus bei der Kreuzigung in Jerusalem von römischen Soldaten auf den Kopf gesetzt wurde. Foto: twitter.com/search?q=la%20Sainte%20Couronne%20d’épines&src=typd

Die Feuerwehr hat den verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame bis zum frühen Dienstagmorgen unter Kontrolle gebracht. Auch die Dornenkrone Christi, eine der wichtigsten christlichen Reliquien konnte aus dem Flammenmeer gerettet werden.

Paris - Frankreichs Medien haben mit großem Entsetzen auf den schweren Brand in der Pariser Kathedrale von Notre-Dame reagiert. „Das Herz in Asche“, titelt die katholische Tageszeitung „La Croix“ am Dienstag. Die Zeitung „Le Parisien“ sieht „Unsere Dame der Tränen“, „Le Figaro“ überschreibt seine Eins mit „Die Katastrophe“. „Les Echos“ schreibt von „Der Tragödie von Paris“, „Libération“ fügt Notre-Dame einen Buchstaben hinzu: „Unser Drama“.

Eine der wichtigsten Reliquien der katholischen Kirche ist aus der brennenden Kathedrale Notre-Dame gerettet worden. Es handele sich dabei um „La Sainte Couronne d’épines“, die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll, sagte Patrick Chauvet, Direktor der Kathedrale am späten Montagabend vor Journalisten.

Die Dornenkrone gilt als eine der wertvollsten Reliquien, die in der Kathedrale aufbewahrt werden, wie es auf der Webseite von Notre-Dame heißt. Die Flammen hätten den Kirchenschatz nicht erreicht.

Von Konstantinopel nach Paris

Die Reliquie war von König Ludwig von Frankreich im Jahr 1237 in Konstantinopel erworben worden. Zu ihrer Aufbewahrung ließ er die Sainte-Chapelle in Paris erbauen ließ. Heute ist die Reliquie dieser Krone nur noch ein kahler Kranz, dessen Dornen im Laufe der Jahrhunderte als Einzelreliquien verteilt wurden.

La Sainte Couronne du Christ

Die vier Evangelisten berichten im Neuen Testament, dass Jesus von römischen Soldaten eine Dornenkrone aufgesetzt wurde. Zusammen mit einem Schilfrohr als Zepter und einem roten Umhang statteten ihn die Soldaten zum Spott mit „königlichen“ Attributen aus, während sie ihn geißelten und als König der Juden titulierten.

Im Matthäusevangelium (Kapitel 27, Verse 27 bis 31) heißt es: „Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Kniee vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König! und spieen ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.“