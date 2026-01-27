Brandkatastrophe in Neujahrsnacht: Gemeindepräsident von Crans-Montana bedauert fehlende Entschuldigung

Nach dem verpassten Entschuldigungsmoment beim Brandunglück in Crans-Montana spricht der Gemeindepräsident über Fehler, Emotionen und seine Verantwortung.
Der Gemeindepräsident von Crans-Montana bedauert, sich bei einer Pressekonferenz nach der Brandkatastrophe mit 40 Toten in der Neujahrsnacht nicht bei den Opfern entschuldigt zu haben. Nicolas Féraud hatte fünf Tage nach der Tragödie ohne große Emotionen über fehlende Brandschutzkontrollen referiert und gesagt, die Gemeinde sei als Geschädigte am meisten betroffen. Das hat Angehörige der Opfer empört.