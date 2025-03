In der türkischen Provinz Bursa brennt es in einem Hotel. Gäste sind zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Es gibt Tote.

Bei einem Brand in einem Skihotel im Nordwesten der Türkei sind mindestens zwei Menschen gestorben. Zwölf Hotelmitarbeiter wurden von den Rettungskräften aus der Pension im Skigebiet Uludag in der Provinz Bursa gerettet, wie das Gouverneursamt von Bursa mitteilte. Mehr als 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

In dem zum Zeitpunkt des Feuers geschlossenen Hotel befanden sich laut Gouverneursamt keine Gäste. Der Gaststätte sei im Januar die Tourismuslizenz entzogen worden. Das Feuer wurde den Angaben nach unter Kontrolle gebracht.

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass es sich bei den Toten um einen türkischen Ski-Olympioniken und seinen Vater handele. Weitere Informationen gab es noch nicht.

78 Tote bei Brand in Skihotel im Januar

Bereits im Januar hatte es in der nordwestlichen Stadt Bolu einen verheerenden Brand in einem Skihotel gegeben, bei dem 78 Menschen ums Leben kamen. Die Behörden erließen einen Haftbefehl gegen sechs Verdächtige, teilte der Justizminister Yilmaz Tunc am Donnerstag auf X mit. 20 Personen befinden sich im demnach schon in Haft.