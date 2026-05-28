Brandkatastrophe: Feuer in Mädcheninternat in Kenia – Tote und Verletzte

Am frühen Morgen bricht ein Feuer im Schlafblock eines Mädcheninternats aus. 16 Schülerinnen kamen laut Medien ums Leben, viele weitere sind verletzt. Es ist nicht das erste solche Unglück in Kenia.
Nairobi - In einem Mädcheninternat in Kenia sind mehrere Schülerinnen bei einem Brand in den frühen Morgenstunden ums Leben gekommen. Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf einen Polizisten vor Ort über 16 Tote und 74 Verletzte. Polizei und Rettungsdienste sprachen offiziell bisher nur von mehreren Todesfällen und zahlreichen Verletzten, die in Krankenhäusern im Bezirk Nakuru im kenianischen Rift Valley behandelt werden.