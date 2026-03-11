Nach dem schweren Busbrand in der Schweiz kann die Polizei noch keine Angaben zu den Identitäten der Opfer machen. Eine Pressekonferenz soll am Nachmittag weitere Informationen bringen.
Die Identifizierung der sechs Toten des Busbrandes in der Schweiz könnte laut Polizei mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die dazu notwendigen forensischen Arbeiten liefen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Freiburg der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am frühen Mittwochmorgen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet, die Behörden im Kanton Freiburg im Westen der Schweiz wollen um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren.