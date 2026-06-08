Brandgeruch: Nach Feueralarm verlängerter Flugbetrieb in München

Wegen Brandgeruchs im Tower stoppte der Flughafen München am Abend den Betrieb für etwa zwei Stunden. Inzwischen starten und landen wieder Maschinen. Die Ursache des Alarms wurde gefunden.
München - Nach einem durch ein defektes Bauteil ausgelöstem Feueralarm im Tower des Flughafens München ist der Flugbetrieb am Abend wieder angelaufen. "Der Flugbetrieb läuft wieder ganz normal", sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Der Tower sei wieder besetzt. Auf der Internetseite des Airports hieß es, es könne aber weiterhin zu Verzögerungen und Einschränkungen kommen. Das Nachtflugverbot wurde allerdings verkürzt, um die betroffenen Maschinen noch abfertigen zu können.