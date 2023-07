Brandgefahren in Stuttgart

Hitzewelle und Unwetter – die Wetterextreme zeigen auf, wie überraschend Flächenbrände oder Hochwasser sein können. Ein Lehrstück aus Stuttgart.









Wo genau ist dieses Feuer? Fast eine Stunde lang findet die Stuttgarter Feuerwehr den Brandort nicht, und das ist höchstungewöhnlich. Der Rauch im Waldgebiet zwischen Heslach und Dachswald ist deutlich zu sehen, der Brand selbst aber nicht auszumachen. Waldbrände sind auch in Stuttgart tückisch – auch wenn es sich um keine Großfeuer wie in Brandenburg oder Südfrankreich handelt. Der jüngste Fall in der Vogelrainklinge ist ein Lehrbeispiel.