1 Ein Logo der Handelskette Tedi ist an einem Eingang eines Ladens angebracht. Wegen Brand- und Verletzungsgefahr hat der Discounter eine Heißluftfritteuse zurückgerufen (Symbolfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein Schalter ohne Funktion und eine Verkabelung mit Brandgefahr: Wegen Qualitätsmängeln nimmt Tedi einen seit Februar verkauften Airfryer aus den Regalen.











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Wegen Brand- und Verletzungsgefahr hat der Discounter Tedi eine Heißluftfritteuse zurückgerufen. Als Vorsichtsmaßnahme werde von einer weiteren Verwendung des Geräts der Marke „Elta“ abgeraten. Vorausgegangen waren Recherchen des Nachrichtenmagazins RTL-Extra (Ausstrahlung am 16.6. um 22.15 Uhr), wie der Sender mitteilte. Die RTL-Reporter hatten demnach mit Experten Schäden an der inneren Verkabelung der Airfryer festgestellt. Außerdem fanden sie einen Temperaturregler ohne erkennbare technische Funktion.