Die anhaltende Trockenheit zwingt Städte und Gemeinden, öffentliche Grillstellen dicht zu machen. Ab Donnerstag gilt in fast ganz Baden-Württemberg Warnstufe 4.
Die Sonne brennt vom Himmel, laut derzeitiger Wetterprognose sind weder Regen noch Wind in Sicht. Im Gegenteil: Am Samstag sollen beispielsweise in Backnang sogar bis zu 38 Grad Celsius erreicht werden. In der Natur macht sich die anhaltende Trockenheit bemerkbar - das hat jetzt Konsequenzen: „Derzeit ist der Waldbrand-Gefahrenindex nun so hoch, dass die Forstverwaltung in enger Abstimmung mit Kreisbrandmeister Pascal Dölle eine Sperrung aller Grillstellen unbedingt empfiehlt“, teilt das Landratsamt mit.