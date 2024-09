Zwei Tote bei Feuer in Eberswalde - darunter mutmaßlich ein Kind

Im nordöstlichen Brandenburg bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Es werden zwei Tote geborgen - darunter könnte ein vermisstes Kind sein.











Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Eberswalde in Brandenburg haben die Einsatzkräfte zwei Tote geborgen. Sechs Menschen wurden bei dem Feuer verletzt, wie die Polizei mitteilte.