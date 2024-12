1 Ermittler durchsuchten am Dienstag die Wohnungen und Geschäftsräume von vier Mitgliedern rechtsextremistischer Bands. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Ermittler haben in Brandenburg und Bayern die Wohnungen und Geschäftsräume von vier Mitgliedern rechtsextremistischer Bands durchsucht. Hintergrund ist der Verdacht der Volksverhetzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Frankfurt an der Oder mitteilten. Es wurde ein spezieller Liedtext beschlagnahmt.