Brandenburg: SPD und CDU wollen „zügig“ über Koalition verhandeln

1 Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Foto: AFP/RALF HIRSCHBERGER

Nach dem Bruch der Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg wollen Sozialdemokraten und CDU in dem Bundesland mit Verhandlungen über ein Regierungsbündnis beginnen. Die Einzelheiten.











Nach dem Bruch der Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg wollen Sozialdemokraten und CDU in dem Bundesland „zügig“ mit Verhandlungen über ein Regierungsbündnis beginnen. Das teilten die Generalsekretäre der beiden Parteien, Kurt Fischer (SPD) und Gordon Hoffmann (CDU), am Freitag in Potsdam mit. Sondierungsgespräche zwischen Verhandlern beider Seiten seien erfolgreich und in konstruktiver Atmosphäre verlaufen.