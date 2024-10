Brandenburg: SPD beschließt Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit BSW

1 Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schüttelt Robert Crumbach, Landesvorsitzenden des BSW Brandenburg (rechts), bei der Landespressekonferenz im Brandenburger Landtagsgebäude die Hand. Foto: dpa/Michael Bahlo

In Brandenburg hat sich die SPD einstimmig für Koalitionsgespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) entschieden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht von gewachsenem Vertrauen.











Die SPD in Brandenburg hat die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit dem BSW gebilligt. Landesvorstand und Landesausschuss sprachen sich nach Parteiangaben am Montagabend in einer gemeinsamen Sitzung einstimmig für entsprechende Verhandlungen aus. Basis ist ein am Montag zusammen mit dem BSW vorgestelltes Sondierungspapier.