Brandenburg: Polizei erhöht Schutz jüdischer Einrichtungen

1 Die Polizei reagiert auf Israels Angriff gegen den Iran. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Brandenburg reagiert nach dem israelischen Angriff gegen den Iran auf die angespannte Lage im Nahen Osten - mit mehr Schutz für jüdisches Leben.











Vor dem Hintergrund des israelischen Großangriffs auf den Iran hat die Polizei den Schutz jüdischer Einrichtungen in Brandenburg erhöht. Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. Nähere Angaben zu Orten machte die Sicherheitsbehörde nicht. Es dürfte sich aber unter anderem um das Synagogenzentrum in der Landeshauptstadt Potsdam handeln.