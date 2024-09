Brandenburg: Oder-Hochwasser: Höchste Alarmstufe in Ratzdorf erwartet

2 In Ratzdorf ist heute mit Hochwasser-Alarmstufe 4 zu rechnen. Foto: Patrick Pleul/dpa

In Ratzdorf wächst die Anspannung, die Scheitelwelle wird erwartet. Eine Hochwasser-Schutzwand soll helfen, das Dorf abzuschirmen.











Link kopiert



Ratzdorf/Warschau - In den meisten vom Hochwasser betroffenen Regionen in Mittel- und Südosteuropa läuft das große Aufräumen. In Brandenburg gibt es noch keine Entwarnung: Die Scheitelwelle des Oder-Hochwassers bewegt sich weiter flussabwärts. In Ratzdorf (Oder-Spree) wird um 15.00 Uhr die höchste Alarmstufe 4 erwartet, wie es im Lagebericht des Landkreises Märkisch-Oderland heißt.