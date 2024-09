7 Drohnenaufnahmen zeigen, wie die Elbe in Dresden über die Ufer tritt. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Brandenburg bereitet sich auf Hochwasser vor. Elbe und Neiße beginnen, über die Ufer zu treten. An der Oder kann die Lage in einigen Tagen ernster werden.











Angesichts steigender Wasserstände sind in Brandenburg die Flüsse Lausitzer Neiße, Elbe und Spree über die Ufer getreten. Es gilt bislang Hochwasser-Alarmstufe 1 am Pegel der Spree in Spremberg, bei Klein Bademeusel und der Elbe-Stadt-Mühlberg, wie aus dem Hochwasserportal des Landes hervorgeht.