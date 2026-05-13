Brandenburg: Kinderarzt wegen 130 Fällen sexueller Straftaten angeklagt
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Ein Kinderarzt aus dem Havelland ist wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 130 Fällen angeklagt (Symbolfoto). Foto: Elisa Schu/dpa/Elisa Schu

Ein Kinderarzt aus dem Havelland steht wegen 130 mutmaßlicher Sexualstraftaten vor Gericht. Die Vorwürfe reichen bis zu schwerem Kindesmissbrauch und Vergewaltigung.

Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 Fällen angeklagt worden. Einen Großteil der über einen Zeitraum von rund zwölf Jahren begangenen Taten soll der Beschuldigte „im Rahmen der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit“ begangenen haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte.

 

0Der Mediziner war demnach bei einer Klinikgruppe tätig, die Taten sollen sich zwischen 2013 und 2025 ereignet haben. Der Mann wurde im November nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Kinds in einer Klinik in Rathenow festgenommen. die Mutter hatte ihn angezeigt. Der damals 45-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft.

Die Anklage erfolgte beim Landgericht Potsdam. Es muss den Fall nun prüfen und über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Dem Arzt werden verschiedene Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgeworfen, darunter etwa schwerer sexueller Missbrauch von Kindern﻿.

 