Brandenburg: Kinderarzt wegen 130 Fällen sexueller Straftaten angeklagt

1 Ein Kinderarzt aus dem Havelland ist wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 130 Fällen angeklagt (Symbolfoto). Foto: Elisa Schu/dpa/Elisa Schu

Ein Kinderarzt aus dem Havelland steht wegen 130 mutmaßlicher Sexualstraftaten vor Gericht. Die Vorwürfe reichen bis zu schwerem Kindesmissbrauch und Vergewaltigung.











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Ein Kinderarzt aus Brandenburg ist wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 130 Fällen angeklagt worden. Einen Großteil der über einen Zeitraum von rund zwölf Jahren begangenen Taten soll der Beschuldigte „im Rahmen der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit“ begangenen haben, wie die Staatsanwaltschaft Potsdam am Mittwoch mitteilte.