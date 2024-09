1 Die Leichen waren am Mittwoch aus dem See geborgen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

In einem See in Brandenburg sind am Mittwoch eine 28-jährige Frau und ihre beiden Kinder tot aufgefunden worden. Hinweise für ein Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.











Zwei am Mittwoch in einem See in Brandenburg gefundene tote Kinder und ihre Mutter sind laut Obduktionsergebnis ertrunken.