Brandenburg: 24-Jähriger wird von Traktor überrollt und stirbt

1 Der 24-jährige Fahrer war betrunken unterwegs und stürzte vom Traktor. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Jan-Philipp Strobel

Tragischer Unfall im Löwenberger Land: Ein junger Mann fährt auf dem Frontgewicht eines Traktors mit und gerät unter das Vorderrad. Er stirbt noch vor Ort.











Ein 24-Jähriger ist in der Gemeinde Löwenberger Land im Norden Brandenburgs von einem Traktor gestürzt und gestorben. Der junge Mann saß mit einem Gleichaltrigen auf dem Frontgewicht des Traktors eines 21-jährigen Fahrers, wie die Polizei mitteilte. Während der Fahrt sei er gestürzt, unter das Fahrzeug geraten und wurde dann vom rechten Vorderrad überrollt. Noch am Unfallort sei er an seinen Verletzungen gestorben.