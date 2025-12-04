Brandenburg: 15 Kilo Butter aus Supermarkt entwendet? Polizei stellt Trio

1 Die Polizei hat in Potsdam drei mutmaßliche Diebe geschnappt, die fast 15 Kilogramm Butter aus einem Supermarkt gestohlen haben sollen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Kunde beobachtet in einem Discounter drei Männer, die Dutzende Packungen Butter in einem Rucksack verschwinden lassen. Die Polizei kann die mutmaßlichen Butterdiebe fassen.











Die Polizei hat in Potsdam drei mutmaßliche Diebe geschnappt, die fast 15 Kilogramm Butter aus einem Supermarkt gestohlen haben sollen. Das Trio verstaute am Mittwochmittag 59 Packungen Butter in einem mitgebrachten Rucksack und verließ den Discounter, wie die Polizei mitteilte. Allerdings wurden die mutmaßlichen Butterdiebe von einem Kunden beobachtet.