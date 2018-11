Brandeinsatz in Stuttgart Lautes Piepsen rettet Bewohner das Leben

Von Wolf-Dieter Obst 25. November 2018 - 13:23 Uhr

Ein Feuerwehrmann mit Atemschutz: Rauchgase sind bei Bränden am gefährlichsten. Foto: 7aktuell.de/ Gruber

Rauchmelder können Lebensretter sein. Ein eindrückliches Beispiel ist jetzt in Stammheim geliefert worden.

Stuttgart - Der Mann hat keine Chance mehr. In seiner Wohnung brennen ein Sessel und ein Handtuch – kein großes Feuer, aber giftiger Qualm breitet sich aus. Der 58-Jährige liegt bewusstlos da. An diesem Sonntag um 8.30 Uhr hätte es durchaus ein Todesopfer im Stadtteil Stammheim geben können. Aber es piepst.

Ein Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus an der Kornwestheimer Straße erweist sich als Lebensretter. Und vor allem ein aufmerksamer Nachbar, der das alarmierende Piepsen des Warngeräts hört und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Über die Notrufnummer 112 alarmiert er die Feuerwehr und die Rettungskräfte, die sofort nach Stammheim ausrücken. Alles falscher Alarm? „Es war weder Feuer noch Rauch außerhalb der Wohnung wahrnehmbar“, stellt Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Wessels fest.

Die Retter finden den Bewohner bewusstlos auf

Weil auf das Klingeln hin niemand öffnet und Nachbarn die Vermutung äußern, dass sich der 58-Jährige womöglich in der Wohnung aufhält, dringen die Rettungskräfte dann doch in die Räumlichkeiten ein. Keine Minute zu früh: Der Mann liegt bewusstlos in der verrauchten Wohnung. Er wird nach draußen gerettet und medizinisch versorgt, ehe er mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Der Brand selbst ist schnell gelöscht. Die Wohnung muss anschließend maschinell belüftet werden.

Die Brandursache wird noch ermittelt. Allerdings zeichne sich ab, dass der Mann wohl mit einer brennenden Zigarette auf dem Sofa eingeschlafen sei, so ein Polizeisprecher. Dabei ist es meist ein vergessener eingeschalteter Herd, der die Stuttgarter Feuerwehr bei Rauchmelderalarmen ausrücken lässt. In einem Haus in Wangen indes war man dadurch vor einigen Wochen auf eine Brandstiftung im Treppenhaus aufmerksam geworden. Für die Feuerwehr ist die gesetzliche Rauchmelder-Pflicht überaus sinnvoll. Womöglich hätte vor einer Woche ein 84-jähriger Esslinger noch gerettet werden können – doch als der Brand entdeckt wurde, schlugen schon die Flammen aus dem offenen Fenster.