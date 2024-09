Brandbrief an Verkehrsausschuss: Verband warnt: ICE-Tickets könnten deutlich teurer werden

Brandbrief an Verkehrsausschuss

1 Steigende Trassenpreise könnten ICE-Tickets verteuern. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Die Kosten für die Schienennutzung schießen extrem in die Höhe. Grund sind problematische Weichenstellungen der Politik. Die Bahn-Branche warnt in einem Brandbrief an den Bundestag vor fatalen Folgen.











Im Zwist wegen massiv steigender Trassenpreise warnt der Verband der Güterbahnen vor einer akuten Bedrohung für die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland. In einem Brandbrief an den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags fordert die Branche einen raschen dreistufigen Maßnahmenplan, um fatale Folgen für die Bahnen und eine Verlagerung von Fracht auf die Straße zu verhindern.