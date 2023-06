Brandbrief an Daimler-Chefs

1 Daimler-Chef Ola Källenius knöpft sich die Führungskräfte vor. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Der aufrüttelnde Brief, mit dem Konzernchef Ola Källenius und seine Vorstandskollegen die Führungskräfte nach dem Sommerurlaub begrüßten, ist an Schonungslosigkeit kaum zu übertreffen. Unser Autor Klaus Köster kommentiert.









Stuttgart - Jahrelang schwang sich der Stuttgarter Daimler-Konzern von Rekord zu Rekord, und zu den größten Problemen zählte die Frage, wie hoch die nächste Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter wohl ausfallen würde. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn heute kämpft der Konzern nicht mehr um Rekorde, sondern um seine finanzielle Solidität. Der aufrüttelnde Brief, mit dem Konzernchef Ola Källenius und seine Vorstandskollegen die Führungskräfte nach dem Sommerurlaub begrüßten, ist an Schonungslosigkeit kaum zu übertreffen. In den vergangenen Jahren hatte sich angesichts der einst hart erarbeiteten Erfolge eine Gelassenheit breitgemacht, die ebenso verständlich wie gefährlich ist.