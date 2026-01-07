Brandanschlag: Nach Brandanschlag weiter Tausende ohne Strom in Berlin

Die Temperaturen sinken laut Wettervorhersagen auf bis zu minus sieben Grad. Der längste Stromausfall der Nachkriegsgeschichte wird für die Menschen im Südwesten immer mehr zur Herausforderung.
Berlin - Bei bitterer Kälte sind in Berlin rund 25.000 Haushalte den fünften Tag in Folge ohne Strom. Zwar kommen die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung nach Einschätzung der Beteiligten voran. Die letzten Betroffenen werden jedoch nach Einschätzung des Betreibers Stromnetz Berlin wohl erst am Donnerstagnachmittag wieder am Netz sein.