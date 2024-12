1 Die Polizei teilt die Festnahme zweier Männer mit. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach einer Brandstiftung in Backnang hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Brandsätze gegen ein Schaufenster geschleudert zu haben.











Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Dezember) in der Backnanger Innenstadt einen Brandanschlag auf ein Geschäft verübt zu haben. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer seien am Montag in Backnang festgenommen worden und sitzen seither in Untersuchungshaft.