1 Der Tatverdächtige zündete unter anderem ein Polizeirevier an. Foto: dpa/Simon Adomat

Im Oktober 2020 wirft ein 42-jähriger Mann in Marbach Molotow-Cocktails unter anderem auf ein Polizeirevier und eine Kirche. Dem Mann wird nun der Prozess gemacht.

Marbach - Nach den Brandanschlägen auf drei Gebäude in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes erhoben. Der Mann soll in der Nacht zum 3. Oktober zuerst seine eigene Wohnung in Brand gesetzt und im Anschluss mit Molotow-Cocktails eine evangelische Kirche und ein Polizeirevier angezündet haben, wie die Heilbronner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Zwei Personen verletzt

Das Feuer in der Wohnung des 42 Jahre alten Deutschen habe - „wie er erwartet habe“ - auf das gesamte Mehrfamilienhaus übergegriffen, in dem zu der Zeit vier Bewohner schliefen, hieß es. Zwei Passanten alarmierten und retteten die Menschen, erlitten dabei jedoch Rauchvergiftungen.

Lesen Sie auch: Entsetzen und Erleichterung nach Brand-Nacht

Ob der Verdächtige während der Taten uneingeschränkt schuldfähig war, sei bei der Hauptverhandlung zu klären.