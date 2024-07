Brandalarm im Engelbergtunnel bei Leonberg: Röhren gesperrt, Chaos auf den Straßen

7 Brandmeldealarm im Engelbergtunnel: Am Dienstagmittag ging gut eine Stunde lang gar nichts mehr. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Im Engelbergtunnel bei Leonberg hat es am Dienstagnachmittag einen Brandalarm gegeben. Laut Polizei habe man jedoch keine Auffälligkeiten feststellen können. Die Röhren wurden dennoch gesperrt.











Im Engelbergtunnel ging am Dienstagnachmittag nichts mehr. Um 15.03 Uhr hatte bei Polizei und Feuerwehren ein Brandmelder in der Oströhre den Alarm ausgelöst. Offenbar hatte ein Verkehrsteilnehmer Rauch aus einem der Abluftschächte gemeldet, was sich jedoch zunächst nicht verifizieren ließ. Dennoch wurden beide Röhren umgehend komplett gesperrt – was jedoch im Feierabendverkehr für Verkehrschaos und verstopfte Straßen in der Region sorgte.