Brand und Explosionen: Feuer im Hamburger Hafen - Trümmerteile auf A1 geschleudert

Im Hamburger Hafen bricht ein Feuer aus, Trümmerteile fliegen auf die nahe Autobahn. Die A1 wird gesperrt, zum Feierabend staut sich der Verkehr kilometerlang. Laut Feuerwehr gibt es Verletzte.
Hamburg - In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen - mehrere Menschen sind der Feuerwehr zufolge verletzt worden. Über die genaue Zahl der Verletzten konnte der Feuerwehrsprecher noch nichts sagen, sie liege im unteren einstelligen Bereich. Der Brand sorgte auch für mehrere Explosionen.