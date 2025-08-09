Brand: Nur kleinere Brandschäden an Moschee-Kathedrale von Córdoba

Die berühmte Moschee-Kathedrale im spanischen Córdoba ist knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Nur das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhinderte größere Schäden an dem Unesco-Weltkulturgut.
Córdoba - Beim Feuer in der weltberühmten Moschee-Kathedrale von Córdoba ist nach ersten Angaben anscheinend kein irreparabler Schaden entstanden. Die Flammen hätten eine Kapelle im Almanzor-Schiff des Gebäudes beschädigt, betonte der Bürgermeister von Córdoba, José María Bellido. "Es ist schrecklich, es gibt Schäden (...), aber es ist keine Katastrophe", zitierte die Zeitung "Diario Córdoba" den Bürgermeister. Auf Videobildern vom Freitagabend war zu sehen, wie Flammen aus dem Dach schlugen.