1 Bei dem Brand waren vier Menschen verletzt worden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Zuffenhausen brennt es am 24. April in einer Wohnung. Dabei werden vier Menschen verletzt. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter geschnappt.















Link kopiert

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Karl-Kloß-Straße im Stuttgarter Süden einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 24. April diesen Jahres einen Brand in einer Wohnung in der Schäferstraße in Zuffenhausen gelegt zu haben. Bei dem Feuer waren vier Personen verletzt worden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen, der seit dem Brand unbekannten Aufenthalts war. Kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizisten den Mann in der Karl-Kloß-Straße und nahmen ihn aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls fest. Der Verdächtige wurde am Mittwoch einem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der ihn in ein Gefängnis schickte.