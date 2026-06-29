Brand in Zuffenhausen: Gartenhütte brennt ab - Rauch weithin sichtbar

Rauchschwaden liegen am Montagabend über der Friedrichswahl bei Stuttgart-Zuffenhausen. Auf einem Grundstück brannte eine Gartenhütte.
Bei einem Brand am späten Nachmittag ist am Montag in Stuttgart-Zuffenhausen eine Gartenhütte zerstört worden. Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, seien dabei aber keine Personen zu Schaden gekommen.
Den Angaben zufolge wurde der Brand den Einsatzkräften gegen 17 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin zu dem Gartengrundstück im Bereich Friedrichswahl aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Hütte abbrannte.
Zur Ursache des Feuers konnte die Polizei am Abend noch keine Angaben machen. Eine Gefahr für Autofahrer auf den nahegelegenen Bundesstraßen B10 und B27 habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, auch wenn von dem Grundstück zwischenzeitlich deutlich sichtbarer Rauch zu sehen war.