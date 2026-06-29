Brand in Zuffenhausen: Gartenhütte brennt ab - Rauch weithin sichtbar

1 Bei Stuttgart-Zuffenhausen brannte am Montagnachmittag eine Gartenhütte. Der Rauch war zeitweise weithin sichtbar. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Rauchschwaden liegen am Montagabend über der Friedrichswahl bei Stuttgart-Zuffenhausen. Auf einem Grundstück brannte eine Gartenhütte.











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Bei einem Brand am späten Nachmittag ist am Montag in Stuttgart-Zuffenhausen eine Gartenhütte zerstört worden. Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, seien dabei aber keine Personen zu Schaden gekommen.