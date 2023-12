6 Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung in Zuffenhausen ausgebrochen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein 19-Jähriger wird in der Nacht zum Montag in seiner Wohnung in Zuffenhausen von einem Rauchmelder geweckt. Er kann die Wohnung rechtzeitig verlassen, bevor diese durch das Feuer total zerstört wird. Was bislang bekannt ist.











Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages ist in einer Wohnung in der Schwieberdinger Straße in Zuffenhausen ein Brand ausgebrochen. Der 19-jährige Bewohner konnte sich selbstständig ins Freie retten, die Wohnung wurde durch den Brand komplett zerstört.