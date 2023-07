Brand in Winterbach

Ein neben einer Garage abgestelltes Wohnmobil wird in Winterbach Opfer der Flammen. Die Feuerwehr hatte die Lage binnen einer halben Stunde in Griff, verletzt wurde niemand.









Ein Gesamtschaden von 70 000 Euro ist am frühen Montagnachmittag beim Brand eines Wohnmobils in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) entstanden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Das in der Ludwigstraße neben einer Garage abgestellte Wohnmobil fing Feuer und brannte aus. Bemerkt wurde das Feuer gegen 13.15 Uhr. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausrückte, eine halbe Stunde später war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand.