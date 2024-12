Millionenschaden nach Großfeuer in Otto-Quartier

Brand in Wendlingen

8 In Wendlingen hat es im Otto-Quartier gebrannt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Wendlingen brennt in der Nacht ein leerstehendes Fabrikgebäude nieder. Die Polizei spricht von einem Schaden in Millionenhöhe, selbst als der Einsatz noch läuft.











In Wendlingen (Kreis Esslingen) ist am Montagabend ein Fabrikgebäude im Otto-Quartier in Brand geraten. Das Gebäude sei nach Angaben der Polizei im Laufe der Nacht vollständig niedergebrannt, den entstandenen Schaden schätze man auf mehrere Millionen Euro. Verletzte soll es nach ersten Informationen keine gegeben haben.