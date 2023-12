7 Der 82-jährige Bewohner der Wohnung konnte nur tot geborgen werden. Foto: 7aktuell.de

Bei einem Feuer am frühen Samstagmorgen in Weilheim/Teck im Kreis Esslingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Personen konnten das Haus verlassen, ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz verletzt.











Am frühen Samstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in der Egelsbergstraße in Weilheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben starb ein 82-Jähriger bei dem Brand, vier weitere Bewohner konnten das Haus verlassen.