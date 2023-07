Gebäude von Baufirma in Flammen

Brand in Walddorfhäslach

1 Die Lagerhalle in Walddorfhäslach brannte ab. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

In Walddorfhäslach bricht am Samstag ein Feuer in der Halle einer Baufirma aus. Es gibt Verletzte, der Schaden ist immens.









Die Lagerhalle einer Baufirma in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) ist am Samstag komplett abgebrannt. Der Schaden betrage mindestens eine Million Euro, teilte die Polizei mit. In dem Gebäude hätten sich Firmenlastwagen und Arbeitsmaterialien befunden.