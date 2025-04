Brand in Waiblingen: Wieder ein Feuer beim Müllentsorger Alba

1 Bei Alba in Waiblingen wird der Papiermüll aus weiten Teilen der Region sortiert. Foto: Gottfried Stoppel

Ein kleines Feuer bei Alba in Waiblingen erinnert an ein großes Problem. Warum die Gefahr von Bränden wächst – und was jetzt dringend passieren muss.











Dichte Rauchschwaden, Sirenen in der Dunkelheit: Am frühen Dienstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Betriebsgelände der Firma Alba in der Anton-Schmidt-Straße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) gerufen worden. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war gegen 4 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Halle festgestellt worden. Der Brandherd entpuppte sich schnell als kleiner kokelnder Papierhaufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden entstand nicht.