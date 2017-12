Brand in Waiblingen Gemeindehalle evakuiert

Von art 16. Dezember 2017 - 11:58 Uhr

Bei einem sogenannten Dehnfugenbrand in der Gemeindehalle Waiblingen-Bittenfeld waren am Freitagabend 34 Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Sportgruppe hatte Rauch bemerkt. Verletzt wurde niemand.





Waiblingen - In der Gemeindehalle Waiblingen-Bittenfeld ist es am Freitagabend zu einem sogenannten Dehnfugenbrand im Eingangsbereich des Gebäudes gekommen. Die Halle musste evakuiert werden. Die Waiblinger Feuerwehr rückte an und brachte den kniffligen Brand unter Kontrolle und lösche diesen – dabei kamen auch sogenannte Löschlanzen und Schlagschrauber zum Einsatz, um Löcher zu bohren um an den Brandherd heranzukommen.

Der Grund für den Brand sind offenbar Renovierungsarbeiten im Keller der Gemeindehalle in dem Waiblinger Stadtteil, die kurz vorher ausgeführt worden waren.

Eine Sportgruppe hatten gegen 20 Uhr Rauch im Eingangsbereich der Gemeindehalle bemerkt und die Floriansjünger alarmiert. Als der Brand gelöscht war, wurden die Räume belüftet. Die Feuerwehren aus Waiblingen, Bittenfeld und Remseck waren mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

Laut Auskunft der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne er nicht sagen, erklärte ein Sprecher, „es war aber sicherlich kein Riesenschaden“.