5 Zu einem Feuer in einer Daimler-Werkhalle ist die Feuerwehr am Freitag nach Waiblingen ausgerückt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in einer Daimler-Produktionshalle in Waiblingen ausgerückt. Ein defekter Ventilator war möglicherweise die Brandursache.









Ein Feuer ist am Freitag in einer Produktionshalle des Autobauers Daimler in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Es waren laut dem Bericht keine Personen zum Brandzeitpunkt in dem Gebäude.