7 In Vaihingen an der Enz-Enzweihingen ist es am Samstag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Foto: imago images/KS-Images.de/Karsten Schmalz via www.imago-images.de

Am Samstag kommt es zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Enzweihingen. Das Feuer greift auf ein weiteres Haus über. Beide Gebäude sind bis auf Weiteres unbewohnbar, der Sachschaden ist enorm.















Link kopiert

Vaihingen an der Enz - Im Vaihinger Teilort Enzweihingen (Kreis Ludwigsburg) ist es am Samstagnachmittag in der Vaihinger Straße zum Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Trotz sofortigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr griff das Feuer auf den Dachstuhl eines weiteren Hauses über. Beide Häuser sind nun unbewohnbar, es entstand hoher Sachschaden, der sich zwischen 750.000 und einer Million Euro bewegt.

Wie die Polizei berichtet, wurde der offene Dachstuhlbrand gegen 15.20 Uhr per Notruf gemeldet. Als die erste Streife eintraf, befanden sich bereits alle Bewohner des Hauses in Sicherheit, ein weiterer Bewohner des angrenzenden Hauses wurde durch die Feuerwehr gerettet. Nach erstem Stand der Ermittlungen brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Dachgeschoss des Gebäudes aus und drang durch das Dachfenster sowie den Dachstuhl. Obwohl die Feuerwehr sofort mit dem Löschen begann, konnte nicht verhindert werden, dass der Brand auf ein angrenzendes Gebäude übergriff. Dadurch kam es auch dort zu Schäden im Dachstuhl.

Beide Häuser sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar, ein drittes Haus wurde durch die starke Rauchentwicklung ebenfalls evakuiert. Die betroffenen Bewohner kamen in Notunterkünften oder bei Verwandten unter. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die angrenzende B10 bis etwa 20 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch eingerichtet. Neben starken Kräften der Feuerwehr Vaihingen an der Enz war auch der Oberbürgermeister der Stadt vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.