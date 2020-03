1 Die Freiwillige Feuerwehr ist in Vaihingen/Enz zweimal zu einem Sportgelände gerufen worden. Foto: dpa/Paul Zinken

Randalierer haben es auf einem Sportgelände im Kreis Ludwigsburg auf eine Sitzbank abgesehen. Innerhalb von etwas mehr als einem Tag brannte das Mobiliar gleich zweimal. Die Polizei sucht Zeugen.

Vaihingen an der Enz - Eine Plastikbank in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) scheint bei einigen Jugendlichen nicht sehr beliebt zu sein. Innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden setzten mutmaßlich dieselben Täter das Mobiliar auf der Dirtbahn gleich zweimal in Brand. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Anwohnerin am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr das Feuer auf der Sportanlage in der Köszenger Straße gemeldet.

Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig, die Bank ist nun komplett zerstört, auch ein angrenzender Pavillon wurde in Mitleidenschaft gezogen. Am Dienstagabend hatte die Hartplastiksitzbank zum ersten Mal gebrannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, sie können sich unter 07042/ 94 10 melden.