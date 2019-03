Brand in Urbach

6 Nach einem Brand in Urbach dauern die Löscharbeiten an. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

In Urbach im Rems-Murr-Kreis steht seit dem frühen Freitagmorgen ein Wohnhaus in Flammen. Inzwischen konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Eine Person werde vermisst, meldet die Polizei.

Urbach - Seit etwa 7.30 Uhr sind die Rettungsdienste und Feuerwehren wegen eines brennenden Mehrfamilienhauses in der Beckengasse in Urbach (Rems-Murr-Kreis) im Großeinsatz. Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude in Vollbrand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Personen verletzt worden sind. Eine Person wird noch vermisst, meldet ein Sprecher vor Ort.

Bewohner und Nachbarn werden von Rettungsdienst betreut

„Die Einsatzkräfte konnten inzwischen in das brennende Gebäude vordringen, um den Brand von innen zu bekämpfen“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Inzwischen hat die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. „Trotzdem raucht es noch mächtig“, sagte der Sprecher weiter.

Zwei Personen seien schwer und leicht verletzt worden. Außerdem werde eine Person vermisst, meldet der Sprecher. Etwa 20 Bewohner und Nachbarn des betroffenen Mehrfamilienhauses wurden vom Rettungsdienst betreut. Die örtliche Feuerwehr Urbach wird von umliegenden Abteilungen unterstützt.